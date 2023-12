Biasin | «Inter | solito processo mediatico per un pareggio…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tante critiche all’per il pareggio con la Real Sociedad, Fabrizionon ci sta e spiega le scelte di Simone Inzaghi in collegamento per TVPlay. SCELTE –giustifica: «L’idea che lo Scudetto sia l’obiettivo principale è corretta, la società lo ha fatto capire a più riprese. Questo non vuol dire che c’è qualcuno che snobba la Champions League, a tal punto che l’la qualificazione l’ha ottenuta prima di tutti. In queste ultime 24 ore si sta facendo una confusione senza senso e esagerata, la verità è che tanti non capiscono come si gestisce un gruppo nel lungo periodo. Ci si basa solo sulle singole partite, non si comprendono determinate cose. Frattesi è della nazionale italiana, Carlos Augusto di quella brasiliana, sono giocatori di alto livello. La critica al massimo la si fa a chi non ha giocato al ...