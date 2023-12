BF | sottoscritto il 100% dell' aumento di capitale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) – facendo seguito ai comunicati del 1 e 12 dicembre 2023 – comunica che, in data odierna, si è conclusa con successo l'offerta di massime n. 74.823.826 azioni ordinarie BF (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall'dia pagamento, in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 299.295.304, oggettoe deliberazioni del consiglio di amministrazionea Società del 16 ottobre e 6 novembre 2023, a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BF del 27 settembre 2023 ai sensi'art. 2443 c.c. (l'”di”). Durante il periodo di offerta in opzionee Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie BF, ...