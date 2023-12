Berrettini sceglie Roig come nuovo allenatore | “tutti e due cercano il riscatto” Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Matteoha scelto Francisco; il catalano è noto per aver fatto parte dello staff di Rafael Nadal dal 2005 al 2022. Il coach seguirà il tennista romano nella preparazione invernale in vista dell’Atp 250 di Brisbane e l’Australian Open. Il Corriere dello Sport scrive: “I due hanno iniziato a lavorare a Montecarlo e si stanno iniziando a conoscere. Conclusa la collaborazione con Santopadre, rapporto durato 13 anni,ha scelto un profilo internazionale. Nelle ultime settimane sembrava plausibile l’inizio di un percorso con lo svedese Thomas Enqvist, ma dopo i primi contatti il matrimonio non si è celebrato. Daha seguito anche Albert Costa, Alberto Berasategui e Feliciano Lopez. Nel 2023 aveva ...