Berrettini | la strada è in salita | brutte notizie per il romano

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), adesso è ufficiale: non ci sono buoneper l’ex numero 1 d’Italia. Matteo aveva ragione su tutta la linea. Avrebbe potuto rivendicare il suo ruolo nella Nazionale azzurra e scendere in campo per dare man forte ai suoi compagni di squadra. E invece no. Matteoha preferito rinunciare a giocare in Coppa Davis, piuttosto che forzare i tempi di recupero e rischiare che il problema alla caviglia si acuisse ulteriormente.(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn sacrificio enorme per un atleta come lui, indissolubilmente legato alla maglia dell’Italtennis e bussola per tutta la formazione. Nonché doveroso, come se non bastasse, visto che in ballo c’era il suo rientro nel circuito dopo svariati mesi di assenza per via dell’infortunio in questione. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Il tennista ...