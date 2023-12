Benzema svela il suo 11 dei sogni | non ci sono Messi e Ronaldo!

Benzema svela la sua top 11: 'Ronaldo e Messi No, ecco chi ho scelto'

Karimha svelato la sua personale top 11 in in'intervista rilasciata ai canali ufficiali dell' Al Ittihad , il suo nuovo club dopo l'addio al Real Madrid. Alcune scelte del francese hanno fatto ...

Benzema svela la sua top undici da sogno: non ci sono CR7 e Messi - Sportmediaset Sport Mediaset

Benzema svela la sua Top 11: assenti Messi e Ronaldo Fantacalcio ®

Mondiale per Club: per Benzema gol e record con Al-Ittihad

Mondiale per Club 2023: Karim Benzema è uno dei protagonisti della netta vittoria per 3-0 dell’Al-Ittihad sui neozelandesi dell’Auckland City Si alza il sipario sul Mondiale per Club, l’ultimo con il ...

Il numero di Cristiano Ronaldo in Arabia lascia tutti a bocca aperta: "Non è umano"

Cristiano Ronaldo continua a primeggiare nella Saudi League, dove segna gol a grappoli e conquista numerose vittorie. Ieri, l'Al Nassr ha vinto per 5-2 nella King Cup contro l'Al Shabab, con il ...