Benevento | a Latina la ‘prima’ con il figlio dell’ex ministro | le designazioni

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer lasciarsi definitivamente alle spalle i due derby persi contro Juve Stabia e Avellino, ilè chiamato a reagire lunedì sera (ore 20:45) nella trasferta di. Gara affida a Michele Delrio di Reggio Emilia, un cognome pesante per il 31enne, uno dei nove figlidelle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio. Al quinto anno in Can C, Delrio ha incrociato ilsolo nelle vesti di quarto ufficiale. E’ capitato lo scorso anno al “Ciro Vigorito” contro la Reggina (1-1) e due stagioni fa in occasione della trasferta di Pordenone (1-4). Due i precedenti anche il, ma in qualità di direttore di gara. Due gare che possono far sorridere la formazione allenata da Di Donato, mai sconfitta con il fischietto emiliano: ...