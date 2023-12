Bella Ma’ | Diaco litiga di nuovo con Vira Carbone | puntata cancellata Ecco cos’è successo

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Cinque anni dopo le loro prime frizioni,si sono ditrovati protagonisti di quel che sembra una vera e propriata nello studio diMa’. Durante la registrazione della, infatti, sono emerse nuove tensioni a causa di richieste del conduttore, non gradite alla, che avrebbe insistito per utilizzare il playback durante la sua performance di Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Ma da dove nascono queste tensioni? Durante ...