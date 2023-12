Basta al fascismo anti-sciopero! Precettare è un’azione illegale e violenta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Cento anni fa gli squadristi in camicia nera di Mussolini bastonavano i tranvieri in sciopero, salivano sui tram, ne prendevano possesso e li facevano andare per le vie della città, mostrando trionfil loro successo contro i sovversivi nemici della Patria. Oggi il vicepresidente del governo di una Repubblica teoricamentefascista, in realtà sempre più fascistizzata, interviene con la sua ordinanza numero 198 T per colpire lo sciopero del traporto pubblico locale del 15 dicembre. Gli strumenti cambiano, ma il fine è sempre lo stesso, quello che da sempre costituisce l’anima più profonda delitaliano, per la quale i lavoratori in lotta per i propri diritti sono i primi nemici. L’ordinanza di Salvini ha le stesse caratteristiche politiche e morali dello squadrismo di cento anni fa: è...