Basket femminile | Schio facile in Eurolega sul Sepsi-SIC | arriva la sesta vittoria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tuttoper il Familanella nona giornata di. Battuta la formazione meno quotata del girone A, l’ACS-SIC, per 88-72: ora il record è di 6-3 in attesa della difficile trasferta di Miskolc, dove ci sarà da affrontare l’ostacolo DVTK che è la grande sorpresa di quest’annata. Tante le prove di livello: 22 punti per Robyn Parks, 15 per Arella Guirantes, 14 per Julia Reisingerova e 11 a testa per Elisa Penna e Costanza Verona. Sul fronte rumeno 21 per Morgan Green, 18 per Borislava Hristova e 12 per Courtney Range. La sostanza del match è quella che si racchiude nel primo quarto, dominato dalle scledensi. Verona e Parks cominciano a scavare il solco, Reisingerova offre una bella mano al pari di Guirantes e così, dopo 10?, è già 28-16 con tanto di gioco da quattro punti proprio di Parks. Le rumene ...