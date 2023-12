Basket | Eurocup 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Basket, Eurocup: il Bourg piega Trento per 79 - 67

Il Bourg ha la meglio su Trento per 79 - 67 nella partita valida per l'. La squadra francese si è mantenuta in testa per tutti e quattro i parziali di gioco, nonostante Trento sia rimasta a stretto contatto nella prima metà di partita. Dopo i primi dieci minuti ...

La Dolomiti Energia Trento cede con Bourg en Bresse 79-67 Sport Mediaset

EuroCup - Trento, Galbiati "Poco solidi e consistenti in difesa"

Sala stampa a Bourg en Bresse con le parole di coach Paolo Galbiati sulla sconfitta della sua Dolomiti Energia Trentino: «Il dato chiave Le nostre palle perse, 17, troppe. E non siamo stati ...

LIVE EuroCup - Un' Aquila Trento senza sussulti corre invano dietro al JL Bourg

La Dolomiti Energia Trentino (4-6) è partita alla volta della Francia dove all'Ekinox li aspetta il Bourg-en-Bresse (8-2) per l'11simo turno di EuroCup che vede ...