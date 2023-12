Bartoletti | “Juliano il napoletano più grande della storia del Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Marinoè intervenuto a TMW Radio durante “Maracanà. Queste le sue dichiarazioni: “Con Antonio, a pochi giorni dal suo 81mo compleanno, se ne va davvero un pezzonostra vita: di sicuromia (pur essendo fuori dalle mia rotte abituali, ma non certo da quelle del cuore).Era tosto, Totonno: anche aspro all’occorrenza.Perchè non derogava mai dal binariocoerenza eserietà. Ha dato la sua vita professionale alraccogliendo, per colpa dei tempi e degli “equilibri”, forse un quarto di quello che valeva veramente dal punto di vista calcistico.Come dirigente, senza girarci troppo attorno, l’intuizione e l’arrivo di Maradona sono soprattutto merito suo (e anche quello di Krol per la verità). Era un...