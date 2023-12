Baronissi | la cantante Linda Napoli presenta “Riflesso”

Leggi su zon

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La cantautrice diha partecipato al programma “E viva il Videobox”: un gioco televisivo dove si vince un momento di gloria in TV. Una rassegna di esibizioni di cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performers di ogni genere che, con ironia, hanno la voglia ed il coraggio di mettersi in gioco. Lahato il suo nuovo brano dal titolo “”. Biografiaè una cantautrice. Nata ad Avellino nel 2003, vive ain provincia di Salerno. Da quando era solo una bambina la musica scorre nelle sue vene. Il suo modo di “muoversi a tempo” ha da sempre colpito amici e familiari: è come se il suo cuore battesse a ritmo di musica! È una ragazza estremamente allegra e solare ma è ...