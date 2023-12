Bari stanca dei De Laurentiis | ecco l’idea dei tifosi

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Una nuova idea nellacalcistica. Far prendere decisioni all’interno del club direttamente aibiancorossi, stanchi delle difficoltà della squadra e scettici nei confronti dell’attuale proprietá (fortemente criticata nelle ultime settimane). Una nuova idea in cui il tifoso è protagonista nel club., domani la presentazione dell’iniziativa Si tratta di un’idea di azionariato popolare, denominataSpac. L’iniziativa è promossa da Erio Fumai, 70enne giornalista ed esperto di comunicazione barese. Il progetto verrà presentato in una videoconferenza giovedì 14 dicembre alle 10, in quel di Villa Romanazzi. Durante la conferenza verranno svelati gli altri partecipanti e come si potrà contribuire qualora il progetto vada in porto.