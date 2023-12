Barcellona | divieto di farsi le docce per i calciatori

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)dila doccia dopo gli allenamenti e le partite per idel: i motivi dietro questa decisione La Catalogna è alle prese con una siccità che sta durando ormai da mesi e il governo locale ha deciso di prendere delle decisioni che toccano anche la squadra del. Come riportato infatti da Sportbible, c’è ildella doccia dopo gli allenamenti e le partite per risparmiare acqua. Unche si allarga anche alle altre squadre catalane, come Espanol e Girona. Al momento la squadra di Xavi sta giocando allo Stadio Olimpico, casa dell’Espanol dal 1997 al 2009 visti i lavori di restauro del Camp Nou.

'CagliariRespira': modifiche alla circolazione domenica 3 dicembre

LE PRESCRIZIONI: 1)di transito dalle 7 alle 13 di domenica 3 dicembre (escluso i veicoli ... · via Napoli (tratto compreso tra via Sardegna e via Roma) · via(tratto compreso tra ...

Barcellona, tratto di mare non balneabile "permanentemente" Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Barcellona annuncia nuova legge per i turisti, attenzione se vuoi andarci theWise Magazine

TRIBUNALE DI MESSINA-Fiumedinisi (ME), Contrada Croce snc

RGE 220/2019. In Fiumedinisi (ME), Contrada Croce snc – Lotto 2: A) fabbricato per civile abitazione dislocato su tre piani. B) Locale commerciale ad una elevazione f.t. ed un’altezza media di ml 3,65 ...

Barcellona-Girona 2-4, Laporta non ha digerito la sconfitta e si è chiuso nel suo ufficio (El Pais)

Laporta non ha ben digerito la sconfitta nel derby catalano, ma dal club assicurano che Xavi non rischia la panchina ...