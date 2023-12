Barbie stabilisce un nuovo record con 18 nomination ai Critics Choice Awards 2024

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Leaihanno fatto stabilire a, film con Margot Robbie e Ryan Gosling, un, raggiungendo quota 18 candidature. Leaihanno portato il filma stabilire uncon ben 18 candidature ottenute nelle varie categorie. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà il 14 gennaio nella città di Los Angeles, con la conduzione di Chelsea Handler. La serata sarà trasmessa in diretta sugli schermi americani di The CW. I numeri stabiliti dal film di Greta Gerwigha ottenuto lenell'ambita ...

...Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon Migliore Sceneggiatura Originale Samy Burch - May December Alex Convery - Air Bradley Cooper & Josh Singer - Maestro Greta Gerwig & Noah Baumbach -...

Le nomination ai Critics Choice Awards 2024 hanno fatto stabilire a Barbie, film con Margot Robbie e Ryan Gosling, un record, raggiungendo quota 18 candidature.

Greta Gerwig, con Barbie arriva la prima nomination come miglior regista ai Golden Globes

Negli anni precedenti, la Hollywood Foreign Press Association, che gestisce i Golden Globes, l'aveva snobbata per Lady Bird e Piccole Donne.