Ballotta | «La Juve sì continua a vincere e non convincere | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Marco, ex portiere, ha parlato antusnews24 del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A Marco, ex portiere, ha parlato antusnews24 del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A. La, ma non a con. Anche secondo lei Allegri dovrebbe fare qualcosa in più per puntare davvero allo Scudetto?«Lasìe non con, ma è un modo diverso di giocare. Non si può sempre ed in ogni casoattraverso il gioco, non è neanche facile. Bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di pensare e vedere il calcio, Allegri ha ...