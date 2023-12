Bacoli | aiuti per le famiglie in difficoltà Il sindaco | “In arrivo card di Natale e spesa sospesa”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Novantamila euro per aiutare lepiù in. A stanziare i fondi è il Comune e la misura è stata annunciata dalJosy Gerardo della Ragione via social definendolo questo, un atto doveroso.per lein: “Indiso” “non dimentica i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.