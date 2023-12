Avatar | La via dell’acqua | la 4K Steelbook 3 BD è scesa di prezzo su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sula 4K(3 BD) di: La via dell'acqua èdi, scopriamone insieme le caratteristiche. Dopo l'enorme successo generato dal primo film,: La via dell'acqua ha nuovamente confermato il talento di James Cameron e la curiosità nei confronti del mondo di Pandora, agli occhi del mondo. Se il capitolo numero uno aveva ammaliato le masse di spettatori accorsi nei cinema, il secondo è riuscito nell'ardua impresa di stregarli anche dopo parecchi anni dalla precedente proiezione. Ancora una volta un contesto fantascientifico come questo, nella sua enorme cura in termini tecnici e di caratterizzazione, ha voluto sollevare un minimo l'asticella produttiva in termini cinematografici, aprendo la strada a una saga che attende di essere raccontata …