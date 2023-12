Avatar 3 | Kate Winslet ci sarà e si è preparata imparando rituali sciamanici

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) James Cameron ha confermato il ritorno diin3, terzo capitolo della saga fantascientifica da record creata dallo stesso regista premio Oscar ed iniziata nel lontano 2009 con il primo appuntamento da record assoluto ai botteghini.riprenderà il ruolo di Ronal, lo stesso che aveva interpretato nel secondo capitolo della serie,: La via dell’acqua. E questa volta, stando alle affermazioni di Cameron, avrà più minutaggio all’interno del film. In un’intervista esclusiva a People, James Cameron ha rivelato alcuni dettagli legati ad3, in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal Natale 2025. Una schedule che regista e produzione stanno cercando di mantenere affinché stavolta non ci siano ritardi di ...

