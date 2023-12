Avanti senza appoggio internazionale Netanyahu sfida gli Usa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Israele «proseguirà la sua guerra contro Hamas, con oil sostegno». L'ha detto il ministro israeliano degli Esteri, Eli Cohen, dopo il voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha approvato la risoluzione per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Lo riporta la tv israeliana Kan. Intanto giovedì 14 il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, arriverà in Israele per una serie di colloqui cone il gabinetto di guerra. La visita di Sullivan fa seguito alle dure critiche di Biden sulla conduzione del conflitto da parte di Israele. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, infatti, i bombardamenti aerei su Gaza, con l'inevitabile bagno di sangue tra i civili, starebbero facendo perdere a Israele il sostegno. Secondo l'ultimo bilancio ...