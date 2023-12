Auto in fiamme in un condominio di Caserta | incendio subito spento dai Vigili del fuoco

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Questa mattina, verso le ore 08.30, ideldel Comando provinciale disono intervenuti in via Petrarca nel comune diper unche ha interessato un’vettura posta nel parcheggio di un. All’arrivo sul posto deidell’era completamente avvolta dallegenerando una colonna di fumo denso che ha creato paura e disagi alla popolazione residente. Il veicolo è statodaidele messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

