ATTENZIONE ALLE TRUFFE DEI CODICI QR che vengono utilizzati per il furto di identità

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La Commissione Federale per il Commercio, un’agenzia governativa degli Stati Uniti, ha recentemente avvertito il pubblico dell’importanza di prestarequando si scansionano iQR, poiché i truffatori possono sfruttarli per rubare l’degli altri. Nel solo anno 2022, la FTC ha riferito che gli americani hanno subito perdite pari a 10,3 miliardi di dollari a causa dionline. Secondo un recente avviso apparso sul loro sito ed indirizzato ai consumatori, ci sono segnalazioni di malintenzionati che utilizzano iQR per indirizzare le persone a siti di spoofing al fine di “rubare tutte le informazioni inserite”. I truffatori sostituiscono iQR legittimi con i loro e portano gli scanner,per la scansione, verso un ...