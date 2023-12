Attenti a non sottovalutare il gas. La transizione non è una moda. Firmato Descalzi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’accordo, almeno sulla carta, c’è. Fine degli idrocarburi entro il 2050. Nessuno osava solo lontanamente crederci fino a due giorni fa, quando i lavori della Cop28 sembravano essere finiti sul binario morto. Troppo forte il pressing dei Paesi arabi, principali produttori di greggio al mondo e padroni di casa della dodici giorni di Dubai. Ma alla fine le resistenze sono state vinte. Certo, dalle parole ai fatti, la storia insegna, il passo è lungo e da qui a trent’anni possono succedere molte cose. Tanto per cominciare, in questi ultimi mesi la domanda di oro nero è aumentata e molti governi sono tornati a battere la strada degli idrocarburi (qui l’intervista all’economista ed ex ministro, Alberto Clò) a cominciare dalla Germania, orfana del nucleare e con unagreen, complice il clima poco favorevole. Lecito, dunque, avere qualche dubbio, se non altro sulla ...