Atletico Madrid-Lazio | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ile isu Sky edi, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di. Al Metropolitano si sfidano i colchoneros e i biancocelesti con in palio il primo posto del gruppo E. Per raggiungerlo, gli ospiti hanno bisogno di vincere, in caso contrario se lo terranno stretti gli spagnoli. Si parte alle ore 21 di mercoledì 13 dicembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli. SportFace.