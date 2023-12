Atletico Madrid-Lazio | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E’ alta l’attesa per le partite dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La, già qualificata matematicamente agli ottavi di finale, si gioca il primo posto contro il forte. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal deludente pareggio contro l’Hellas Verona e dovrà riscattarsi nella competizione principale. Gli spagnoli sono in corsa per obiettivi importanti anche in Liga.(3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone. A disposizione: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Savic, Soyuncu, Reinildo, Samuel Lino, Galan, Marcos Llonte, Angel Correa, El Jebari, ...