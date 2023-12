Atletico Madrid-Lazio oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Laaffronta l’nel match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di. Entrambe le squadre sono già certe della qualificazione, ma c’è ancora in ballo il primo posto, che vorrebbe dire un sorteggio più soft agli ottavi. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno i colchoneros, i quali hanno a disposizione due risultati su tre. Laperò è riuscita già a fermarli all’andata, grazie allo storico gol di Provedel e ci riproveranno senz’altro. Appuntamento alle ore 21:00 di stasera, mercoledì 13 dicembre. La partita sarà trasmessa inesclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) ma anche insu SkyGo, NOW e Infinity+. ...

MADRID – Il Cholismo è un concetto in disuso, o più probabilmente siamo noi che gli abbiamo attribuito significati in parte fasulli, come se fosse la traduzione pura e semplice di catenaccio in ...