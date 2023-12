Atletico Madrid-Lazio 2-0 LIVE | si abbassano i ritmi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Al Wanda Metropolitano, il match valido per la sesta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Wanda Metropolitano,si affrontano nel match valido per la sesta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 73? – Partita ormai daibassi, con l’che controlla il gioco. 51? – GOL dell’, segna Lino con un gran tiro al volo. 46? – Via alla ripresa. 45? + 2? – Finisce il primo tempo. 45? – Due minuti di recupero. 39? – GOL ...