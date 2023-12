Atletico Madrid-Lazio 2-0 le pagelle e il tabellino della partita | biancocelesti secondi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)2-0 lee il. Gare tra le qualificate del girone: vediamo com’è andata.è il piatto forte del Gruppo E, gare che vale il primato nonostante entrambe siano già qualificate: dunque, resta da capire chi sarà la prima e la seconda, con gli spagnoli nettamente favoriti non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Lazio affonda a Madrid: l'Atletico vince 2 - 0 e i biancocelesti chiudono il girone al 2° posto

La Lazio perde contro l'nell'ultimo turno del girone di Champions League e passa come seconda del girone E . Ai biancocelesti - come all' Inter - toccherà quindi un accoppiamento di fuoco negli ottavi . La ...

Champions: Newcastle-Milan 1-2 e Atletico Madrid-Lazio 2-0. Rossoneri in Europa League - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Atletico Madrid-Lazio, Pedro a LSC: "Hanno meritato i vincere. Agli ottavi vorrei incontrare..."

Al termine della sconfitta contro l'Atletico Madrid, costata alla Lazio il passaggio del turno da seconda nel girone, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'esterno biancoceleste Pedro: ...

Napoli, ottavi Champions League: le 7 possibili avversarie degli azzurri

Stessa posizione per la Lazio che perde in Spagna con l'Atletico Madrid. Nulla da fare invece per il Milan che, nonostante l'1-2 coil Newcastle, retrocede nella meno prestigiosa Europa League. Ma ...