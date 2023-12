Atletica | Nadia Battocletti torna in scena dopo l’argento | Campaccio da big con Crippa e Aouani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha conquistato una splendida medaglia d’argento agli Europei di cross, andati indomenica scorsa a Bruxelles. Nel fango della capitale belga l’azzurra è riuscita a salire sul secondo gradino del podio nella categoria elite,aver vinto per ben quattro volte consecutive a livello giovanile. La trentina tornerà inil prossimo 6 gennaio per il tradizionale, tappa del World Cross Country che si disputerà a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). L’azzurra se la dovrà vedere con le burundesi Francine Niyomukunzi e Micheline Niyomahoro, saranno al via anche altre azzurre come Valentina Gemetto, Anna Arnaudo, Rebecca Lonedo, Federica Del buono, Sara Nestola, Giovanna Selva, Elisa Bortoli. Sul fronte maschile, invece, ci sarà grande attesa ...