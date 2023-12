Atletica | Leonardo Fabbri carico | “Su quel 23 metri ai Mondiali fui un po’ bischero…Europei di passaggio verso le Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha archiviato una stagione semplicemente stellare, caratterizzata dalla medaglia d’argento aidi Budapest con una sassata da 22.34(e con una bordata nei pressi dei 23, finita però in zona nulla). Il 26enne, che ha vinto il Golden Gala nella sua Firenze, ha toccato il proprio personale nella capitale ungherese ed è andato oltre il muro dei 22anche a Eugene in occasione della finale di Diamond League (22.31, quarto posto) e ad Arzignano (22.14). L’azzurro vuole sognare in grande in vista delledi Parigi 2024, dove può essere tra i grandi protagonisti nel getto del peso, disciplina attualmente dominata dallo statunitense Ryan Crouser.è stato ospite di Sprint2u, ...