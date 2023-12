Atalanta | in Polonia senza i big | convocati 10 giovani tra U23 e Primavera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Zingonia. Sarà un’particolarmente rimaneggiata quella che nella serata di mercoledì (13 dicembre) volerà inper la sfida contro il Rakow, nell’ultima giornata dell’Europa League 2023/24. Gian Piero Gasperini ha deciso di lasciare a riposo numerosi big, avendo già acquisito il primo posto grazie al pareggio per 1-1 contro lo Sporting. Resteranno a Zingonia ad allenarsi Musso, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Ruggeri, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Lookman, oltre agli infortunati Toloi, Palomino, Kolasinac, Scamacca e Touré, più Bakker che ha la febbre. Alcuni di questi oggi hanno comunque lavorato in gruppo. Il gruppo sarà composto da 11 elementi che fanno parte in pianta stabile del gruppo della prima squadra, ovvero Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Zortea, Holm, Hateboer, Adopo, Pasalic, Miranchuk, Muriel, De Ketelaere. A loro saranno ...

