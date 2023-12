Ascolti tv martedì 12 dicembre 2023 | Un professore 2 | Champions League | Burraco Fatale | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)tv12, ecco i risultati e idei principali programmi in tv. L’atmosfera di Natale ormai si respira ovunque, le festività sono entrate nel vivo. Ma a parte i preparativi ancora in corso nelle case degli italiani, le reti televisive contribuiscono a diffondere il giusto clima con programmi tv che tengono compagnia al pubblico in queste serate di festa. Tanti i programmi proposti: Film e intrattenimento tutto rigorosamente a tema per non far mancare ai telespettatori i colori e il calore del periodo. Un2 – (ilcorrieredellacitta.com) Le reti televisive sono pronte per l’evento e, come di consueto, offrono una vasta scelta di trasmissioni per rispondere ai gusti di tutto il pubblico a casa. E anche ieri film, ...