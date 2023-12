ASCOLTI TV 12 DICEMBRE 2023 | INTER-REAL SOCIEDAD | UN PROFESSORE | LE IENE | FLORIS VS BERLINGUER

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)TV 12· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xUn2 – x (x + x)Comm. xGiovani xOver xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscina la Notizina – x...

Auguri a Taylor Swift. La regina del pop compie 34 anni

L'oroscopo della regina del pop Sagittario, la cantautrice statunitense è nata il 131989. ... le canzoni inserite e quelle eliminate Senza contare 100 milioni dimensili su Spotify, ...

Ascolti tv, domenica 10 dicembre 2023: Il Metodo Fenoglio (13.6%), Terra Amara (17.2%), Report (8.4%), Che tempo che fa (11.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Il Mes questo sconosciuto e per quali ragioni l'Italia continua a ritardarne l'approvazione

ho ascoltato da veri esperti il tentativo di spiegare il meccanismo del cosiddetto salvatati denominato Mes. Io sono un semplice cittadino pensionato che sta un po' attento a quello che gli succede ...

Tennis, Simona Halep non si arrende: sarà ascoltata dal CAS il 7 febbraio

Simona Halep non ha alcuna intenzione di arrendersi. L'ex n.1 del circuito WTA del tennis non può giocare perché squalificata per due violazioni al protocollo antidoping dell’ITIA. Ci si riferisce all ...