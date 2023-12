Arthur Jorge | «La differenza tra il Napoli di Mazzarri e Garcia è nel controllo della partita»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’allenatore del Braga, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta rimediata al Maradona contro ilEra una gara da tutto o niente. «Sicuramente non festeggeremo per ora. Adesso abbiamo il nostro piano B: l’Europa League. Abbiamo perso questa gara come col Real Madrid, due squadre forti, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo: l’Europa League. Vediamo cosa accadrà in futuro. Ribadisco che il Braga è una squadra combattiva» Si aspettava Natan a sinistra? Quali differenze ci sono tra questoe quallo di? «Abbiamo giocato contro due allenatori molto forti, lasta nel loro approccio allae per ilche la squadra dimostra in campo. Sapevamo che ilavrebbe impiegato Natan ...