Arrestato il 45enne rapinatore che ha terrorizzato Roma est

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CRONACA DI– Un criminale seriale ha seminato il terrore fra supermercati, farmacie e negozi di abbigliamento per tre mesi consecutivi. Si tratta di unno di 45 anni, che era già agli arresti domiciliari al momento del suo arresto in flagranza di reato il 18 luglio scorso. Il giudice ha motivato l’ordine di detenzione in carcere spiegando che l’imputato ha dimostrato una tendenza abituale a delinquere, persino più volte nello stesso giorno. L’uomo è stato condannato numerose volte per rapina e furto ed ora viene accusato di aver messo in atto nove rapine durante i mesi di maggio e luglio di quest’anno. La zona preferita per colpire era quella del Don Bosco, ma anche Cinecittà, Colli Albani, Torre Angela e i Due Leoni. Il video delle telecamere di sorveglianza, l’analisi dei tabulati telefonici e la localizzazione dell’auto Audi A2 utilizzata ...