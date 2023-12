Argentina | Milei presenta il “trattamento shock” economico

Papa Francesco annuncia di aver preparato la sua tomba. Ma 'nonostante i problemi di salute non mi dimetto'

'Il neo presidente dell'Javiermi ha invitato' Papa Francesco ha poi parlato del nuovo presidente dell'Javiered 'ha confermato di avere ricevuto l'invito' a recarsi ...

Argentina, il governo Milei svaluta il peso del 50%: «Il popolo ha capito che non ci sono soldi» Open

La prima misura economica del governo di Javier Milei Il Post

Milei devalúa 50% el peso con paquete de “urgencia”

El Gobierno argentino anunció este martes una devaluación oficial del 50% en la moneda del país y un paquete “urgencia” con eje en el recorte del gasto público cuyo objetivo es estabilizar la ...

Papa Francesco, preparata la tomba in Santa Maria Maggiore. Il viaggio in Argentina non confermato

Per il momento è confermato solamente il viaggio in Belgio, ma che il Pontefice sta riconsiderando di andare in Polinesia e in Argentina. Infatti, il nuovo presidente Javier Milei ha invitato il ...