Le rivelazioni di Papa Francesco: 'Ho già preparato la mia tomba'. Sugli insulti di Milei risponde così: 'Lo incontrerò'

Il papa ha poi spiegato che 'quandola vecchiaia e i limiti bisogno prepararsi' e, con la ... l'ultra - liberista di destra diventato presidente dell', che in campagna elettorale aveva ...

Argentina, arriva la "motosega" di Milei: ecco le prime misure choc ilGiornale.it

Il Nuova Florida pesca in Abruzzo. Al Mazzucchi arriva una punta dall'Argentina Gazzetta Regionale

Arriva a Civitavecchia il veliero “B.A.P Union”, ambasciatore itinerante del Perù

Arriva al porto di Civitavecchia il "B.A.P. Union", nave scuola ... Monfalcone, gli islamici preparano la rivolta. Il sindaco: "Non arretro" Argentina, il governo Milei svaluta il peso del 50% Treno ...

Il Papa: "Pronta la mia tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ma sarà il Signore a dire basta"

Intervistato dalla corrispondente messicana in Vaticano, Valentina Alazraki, Papa Francesco ha confermato di aver ricevuto un invito dal presidente argentino Javier Milei per recarsi in Argentina, ma ...