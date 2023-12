Anna | la libertà più cara della vita | “L’ho amata | ma non poter scegliere era una tortura”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Io oggi sono libera, sarebbe stata una veranon avere ladi”., nome di fantasia, è la prima persona in Italia “ad aver avuto accesso al suicidio assistito con l’assistenza completa del Ssn”, il Sistema sanitario nazionale, che le ha fornito il farmaco letale e un medico di supporto. Affetta da una malattia irreversibile, la 55enne triestina da un anno chiedeva diaccedere alla morte assistita volontaria. Un desiderio, il suo, che ha espresso in un ultimo messaggio e che oggi ricorda una celebre frase, un verso che il Sommo poeta Alighieri ha fatto pronunciare alla sua guida, Virgilio, nel primo canto del Purgatorio:va cercando, ch’è sì, come sa chi per lei...