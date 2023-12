Andre Braugher | la causa di morte dell’attore di Brooklyn Nine – Nine

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), attore statunitense noto per il ruolo dell’inflessibile capitano Holt nella serie comedy99, è morto lunedì 11 dicembre 2023 adi una breve e non specificata malattia. A confermare il decesso alla rivista Variety è stata Jennifer Allen, agente di. Nel febbraio 2023 era stato chiamato come protagonista di The Residence, la nuova serie di Shonda Rhimes, la cui produzione si è interrotta dopo pochi mesi adello sciopero di sceneggiatori e attori; non è al momento chiaro se la serie verrà cancellata o proseguirà con un recasting. Nato nel 1962 a Chicago,, studente modello, scoprì la recitazione nei suoi anni a Stanford, e decise immediatamente di abbandonare la progettata carriera di medico: “Nessuno ti applaude, in ...