Andre Braugher è morto a 61 anni la star di Brooklyn 99

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’attore vincitore di due Emmylunedì dopo una breve malattia: questo il ricordo dei colleghi diNine-Nine Hollywood e il pubblico delle serie tv piange la morte, a soli 61, dell’attore vincitore dell’Emmy, la cui illustre carriera televisiva comprendeva ruoli nello straordinario poliziesco degli’90 Homicide e nella più recente comedy poliziescaNine-Nine. Originario di Chicago, dopo gli studi alla Juilliard School di New York, alla fine degli’80debuttò sul piccolo schermo con il ruolo del detective Winston Blake in un paio di film tv di Kojak. Nello stesso anno recitò per la prima volta anche ...