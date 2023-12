Andrade El Idolo vs Brody King aggiunto in extremis alla card di Dynanite

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tony Khan, attraverso X, ha annunciato di aver ampliato laDynamite che andrà in inda questa notte su TBS.Elsi affronteranno in un match valevole per il Continental classic (Blue League). Thanks to our great partners at TBS, we have an overrun of 5 minutes planned for Tomorrow night live on Wednesday Night #AEWDynamite!We'll see you all tomorrow, we're excited for a 5 minute overrun on @TBSNetwork on Wednesday Night Dynamite, starting 8pm ET/7pm CT tomorrow!— Tony Khan (@TonyKhan) December 13, 2023Elha vinto l’ultimo match contro Bryan Danielson.è al primo posto in classifica con due vittorie su due. Gli altri incontri confermati sono: Continental Classic Gold ...