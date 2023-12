“Anche un gatto morto buttato dalla finestra rimbalza” | la macabra metafora di Meloni per descrivere la crescita del Pil del governo Conte

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La senatrice M5s Maria Lucia “Lorefice rivendica la grandezza dei dati a doppia cifra sul Pil durante i governima omette un particolare: quello che è accaduto mentre si uscivapandemia, in economia si definisce il ‘rimbalzo del’: se si getta une ilmuore,. Il Pil nell’anno precedente era sprofondato più di quanto fossero sprofondati i Pil del resto d’Europa, un dato di cui, fossi un esponente del M5s, non mi vanterei”. È lache la presidente del Consiglio, Giorgia, ha fatto perl’aumento del Pil delguidato da Giuseppein sede di replica al Senato ...

Consiglio Ue, la replica di Meloni ai senatori: "Non escludo un veto dell'Italia sul Patto di stabilità". E torna sul Superbonus: "Un regalo ...

... "Quel treno l'ho presoio per andare a Kiev, vorrei ricordare. Figuriamoci se non capisco il ... in economia si definisce il 'rimbalzo delmorto': finanche se si getta undalla ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica in Aula al Senato dopo il dibattito in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre ...

