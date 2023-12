Anche Airbnb finisce nella rete del fisco | e patteggia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Messa all’angolotrova un accordo con l’Agenzia delle entrate italiana, pagando 576 milioni di euro. “L’accordo transattivo riguarda le ritenute di host nel periodo 2017 – 2021”, si legge dal comunicato stampa emesso dalla società americana, che precisa di non star cercando “di recuperare nulla di questa somma dai nostri host. Continuiamo il nostro impegno costruttivo con le autorità italiane per il 2022 e il 2023”. A novembre la Procura di Milano aveva ordinato alla Guardia di Finanza di sequestrare in via preventiva alla società americana 779 milioni di euro dato che dal 2017 al 2021 aveva evaso la cedolare secca sugli affitti. Secondo il gip, Angela Minerva,non avrebbe rispettato gli obblighi derivanti dall’articolo 4 del decreto legge n 50/2017 con cui sono regolati gli affitti brevi e la relativa dichiarazione e versamento della ...