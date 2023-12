Amici 23 | la gara inediti e l’atteso bacio tra Gaia e Mida

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)23 è tornato con una nuova puntata del suo daytime, questo pomeriggio, mercoledì 13 dicembre 2023, come sempre su Canale 5. Per gli allievi della scuola non mancano mai lezioni, compiti, emozioni e colpi di scena. Che cosa sarà successo in queste ultime ore? Scopriamolo qui di seguito.23, ladei cantanti I cantanti sono arrivati in studio per effettuare la. A giudicare è stato Max Brigante. Assente dalla: Ayle a causa del provvedimento disciplinare deciso da Anna Pettinelli. Le esibizioni si sono così svolte: Mew con Vivo: un pezzo che parla di un amore che sta vivendo, con uno sguardo al passato ma anche al futuro. Per Max ha tante caratteristiche che si cercano. La canzone, secondo lui, strizza gli occhi alle radio, è ...