Ambulanza finisce fuori strada e si schianta | tragico incidente | un morto e altri feriti

Leggi su today

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il bilancio è di una donna deceduta e tremortale poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 13 dicembre, a San Pietro in Casale, comune di poco meno di 13mila abitanti in provincia di Bologna. Lo schianto è avvenuto in località Cenacchio: per motivi ancora da accertare il...