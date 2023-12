Alluvione in Toscana | in arrivo 7 milioni per le imprese agricole colpite

COP 28, Giansanti (Confagricoltura): 'Accordo storico'.

... un sms solidale al 45586 per sostenerli 8 Dicembre 2023 Covid, negli ultimi sette giorni 3. 13 Dicembre 2023, 110 milioni per le somme urgenze: inviata la ricognizione al Governo 12 ...

Alluvione in Toscana, in arrivo 7 milioni per le aziende agricole colpite La Repubblica Firenze.it

Alluvione in Toscana, la conta dei danni supera i due miliardi FirenzeToday

Giani su fondi cultura: in 2024 Regione niente contributo straordinario al Maggio

Era un obiettivo che mi ero posto ma che non era facile raggiungere visti i momenti delicati per tutte le Regioni e in particolare per la Toscana, in parte per l’ alluvione, e anche per la necessità ...

In arrivo 7 milioni di euro per le imprese agricole colpite dall’alluvione

Il ministro dell’agricoltura con il decreto legge 181 del 9 dicembre scorso, ha dato il via libera all’utilizzo di 6 milioni di euro del fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole ...