All’Arcimboldi torna l’iconico Schiaccianoci dell’Accademia Ucraina

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (askanews) – Mai come quest’anno loè una moda natalizia e dunque non poteva mancare su uno dei palchi più prestigiosi di Milano: dopo le date sold out dello scorso anno, a grande richiesta, il 16 e 17 dicembre 2023 al TAM Teatro Arcimboldi Milano prende di nuovo vita lodi Balletto, per festeggiare l’atmosfera del Natale, con lo spettacolo iconico per eccellenza, quello che è di tradizione per tutte le feste di dicembre. Si rinnova, così, come ormai ogni anno, l’appuntamento degli allievidi Balletto, proprio con il balletto classico del periodo natalizio riproposto nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai ben nota ...