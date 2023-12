Alla Cop28 il duro accordo sul clima e i combustibili fossili | il testo per salvare il pianeta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I paesi dellahanno approvato all'unanimità a Dubai il documento che chiede una «transizione» verso l'abbandono dei. In apertura della sessione plenaria che conclude la Conferenza sul, i delegati hanno adottato la bozza preparata dagli Emirati Arabi Uniti, innescando una standing ovation e prolungati applausi in sala. Si tratta di una «decisione storica per accelerare l'azione per il», le parole di Sultan Al Jaber, presidente della Conferenza, «abbiamo gettato le basi per realizzare un cambiamento». L'è stato raggiunto dopo due settimane di intensi negoziati in cui quasi 200 nazioni hanno discusso su come affrontare collettivamente la crisitica. I Paesi hanno adottato il «Global Balance» con cui aspirano a ...