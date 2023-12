Alex Pompa uccise il padre violento per difendere la madre | condannato a 6 anni e 2 mesi

Uccise padre violento, condannato a 6 anni e 2 mesi

È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e venti giorni di reclusione, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre, Giuseppe, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia.

