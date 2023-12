Alex Pompa | uccise il padre per difendere la mamma | arriva la sentenza che cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È stato condannato a 6 anni e 2 mesi, il giovane che nel 2020 a Collegno, nel torinese, durante l'ennesima lite,a coltellate ilperla madre. A pronunciare lai giudici della Corte di assise e di appello di Torino, che hanno così ribaltato il verdetto del primo grado, quando il giovane era stato assolto per legittima difesa. Nellapronunciata questa mattina i giudici hanno anche disposto la trasmissione degli atti in procura affinché si valutino le testimonianze dellae del fratello di. "Siamo passati da un'assoluzione in primo grado a una condanna con richiesta di trasmissione degli atti per valutare le dichiarazioni della madre e del fratello - ha commentato al termine ...